10 astuces toutes simples pour échapper au contrôle mental du gouvernement reptilien

Ne faites confiance à personne

Votre femme, vos enfants, vos meilleurs potes, sont-ils vraiment ce qu’ils prétendent être ? Ou sont-ils des taupes au service du gouvernement ? Infiltrez-vous chez eux au milieu de la nuit pour mener un interrogatoire surprise, vous démasquerez vite les grosses balances !

Envoyez un message

Passez tous les jours devant le siège de la DGSI au ralenti en faisant un clin d’œil aux officiers en faction pour indiquer que vous n’êtes pas dupes et que vous avez repéré leur surveillance ! Ils seront bien dégoûtés !

Repérez le flicage

67% des SUV noirs aux vitres fumées sont des véhicules appartenant aux agents du complot. Vous avez donc de grandes chances de tomber sur l’un d’entre eux. Prenez-les à leur propre jeu en commençant une filature et n’hésitez pas à leur faire des queues de poisson pour montrer qui commande !

Faites-vous passer pour l’un d’entre eux

Portez une casquette et des lunettes noires, le signe distinctif des agents secrets pour se fondre dans la population. Mettez une fausse oreillette et donnez l’impression que vous conversez avec votre supérieur. Ils vous prendront pour l’un d’entre eux, et qui sait, partageront peut-être avec vous les secrets du Grand Complot Mondial !

Echappez aux filatures des agents du gouvernement

Relogez sans prévenir votre famille, déménagez à l’autre bout de la planète sous une fausse identité et un nouveau visage. Le Deep State aura perdu votre trace !

Supprimez les drones de surveillance

Rappel : les oiseaux sont des drones destinés à vous écouter. Méfiez-vous de tous les pigeons et moineaux qui s’approchent de vous. N’hésitez pas à les abattre à coup de carabine. Cela peut effrayer votre voisinage, mais au moins le gouvernement et vos voisins vous respecteront un peu plus !

Empêchez le traçage

N’oubliez pas que vos billets de banque sont équipés d’un traceur. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, envoyez vos billets de banque à Gorafi News Network 128 rue de la Boétie 75008 Paris. Nos experts vérifieront s’ils sont bien « marqués » et nous nous assurerons de les désactiver !

Brouillez les pistes

Mémorisez cet article et assurez-vous de brûler votre smartphone pour éviter que le gouvernement reptilien ne remonte jusqu’à nous, sympa, merci bien.

Faites la promotion de Rabbit Hole de manière appuyée

Dites à tout le monde que vous regardez avec assiduité la nouvelle série Rabbit Hole sur Paramount Plus. Cela prouvera que vous êtes au courant de toute la manipulation des masses et découragera le gouvernement de tenter quoique ce soit contre vous, car en quelques épisodes vous serez devenu un expert en espionnage et contrôle de l’information, et que tout cette propagande ne fonctionne pas sur vous ! Félicitations !