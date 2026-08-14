Pour soutenir les pompiers, l’Élysée rachète tous leurs calendriers

Alors que la France fait face à des incendies destructeurs et que les messages de soutien aux pompiers se multiplient, Emmanuel Macron a décidé de soutenir les soldats du feu d’une manière surprenante : débloquer dix millions d’euros pour racheter l’intégralité des stocks de calendriers de l’été. Un conseiller du Président nous raconte fièrement les dessous de cette opération : « Plutôt que d’investir bêtement dans des Canadairs supplémentaires ou de revaloriser les salaires, on s’est dit qu’il serait plus efficace et symbolique de racheter leur stock de calendriers ! »

En effet, le chef de l’État est désormais propriétaire de quatre millions d’exemplaires du calendrier des pompiers. L’exécutif espère ainsi booster leur trésorerie avant la rentrée : « On ne va pas se mentir, les calendriers tournent pas mal entre les membres du cabinet élyséen. Un torse nu aussi beau, ça vaut bien une maison enflammée au Porge ! » s’exclame un ministre croisé dans les couloirs de l’Élysée.

Une décision largement critiquée par l’opposition et les syndicats. Le syndicat des profs (SES FSU, Ndlr) a par exemple regretté cette initiative, soulignant que leur corporation n’avait pas les moyens humains de vendre un calendrier d’enseignants en position sexy : « Qui voudra acheter un mois de février avec Jean-Pierre, 54 ans, bedonnant, à quatre pattes sur son bureau ? Ou un mois de mai avec Madame Guégin, prof de maths, en tenue d’écolière avec une équerre entre les dents ? » soupire sa secrétaire générale Sophie Vénétitay.