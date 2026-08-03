Portrait – Qui est Martial Louvain, négociateur d’incendies ? 

C’est en pleine intervention en Gironde que nous retrouvons Martial Louvain, négociateur d’incendie chez les sapeurs-pompiers depuis bientôt douze ans. Après avoir demandé un rapide compte rendu de la situation à son supérieur, l’homme de 36 ans se positionne face aux flammes avant de sortir un mégaphone de sa sacoche. « Le rôle du négociateur d’incendies, c’est de tenter d’établir un contact avec les flammes afin de les stopper sans avoir recours à la violence d’une lance à incendie ou d’un Canadair », explique-t-il, avant de crier « Salut mon grand ! Je m’appelle Martial ! Je suis ici pour t’aider à obtenir ce que tu veux et qu’on avance ensemble. Tu es d’accord ? » en direction du méga feu ravageant la région.

Un métier difficile qui nécessite de bien comprendre la psychologie des incendies même si les résultats obtenus restent pour le moins aléatoires. « En forêt de Fontainebleau, j’avais essayé de négocier avec les flammes mais elles refusaient catégoriquement de me répondre, comme toujours. Du coup, dans le doute, je leur ai fait balancer 100 000 euros en petites coupures et un hélicoptère. Ça n’a pas vraiment aidé… », se souvient-il en se grattant le front. Quand on lui demande son plus beau fait d’armes, Martial sourit. « À l’anniversaire de ma fille, j’ai réussi à éteindre l’une des bougies en collant mon mégaphone sur le gâteau et en criant de toutes mes forces. », raconte-t-il, des étoiles plein les yeux. « Premier succès en douze ans, ça se fête ! », ajoute-t-il, avant de demander à l’incendie de « lever ses flammes bien haut pour montrer son ouverture au dialogue. »

Après plusieurs dizaines d’heures de négociation, c’est un nouvel échec pour Martial. Dépité, il ramassera ses affaires avant de nous saluer et de repartir loin du brasier grandissant en direction d’un entrepôt rongé par les flammes où il tentera de leur demander de bien vouloir libérer un à un les otages, en échange d’un plein d’essence et d’un accès illimité aux forêts domaniales.