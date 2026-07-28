Le gouvernement va interdire les réseaux sociaux aux plus de 70 ans 

Le Parlement a définitivement adopté ce vendredi une proposition de loi visant à « interdire à chaque personne de plus de soixante-dix ans l’accès à un réseau social quel qu’il soit, à l’exception bien sûr de Copains d’avant ». Une première en Europe qui vise à préserver la santé et la sécurité des créateurs et créatrices de contenu, ainsi que des autres internautes. « Il est devenu impossible de se rendre sur Facebook sans croiser Francine, soixante-douze ans ou Régis, soixante-quinze ans, laisser des commentaires racistes, complotistes ou simplement débiles. Mais que font les enfants ?! » s’est indignée la ministre déléguée au Numérique, Anne le Hénanff. « À cela s’ajoute leur empreinte carbone, chaque like sur une publication de « La France qu’on aime » ou de « Timmy a fait un Mont Saint-Michel en navets » consommant quotidiennement l’équivalent en eau de trois lacs Léman. »

Pour s’assurer de la bonne exécution de cette mesure, un système de vérification d’identité sera mis en place dès septembre prochain. Chaque internaute sera invité à numériser sa carte d’identité et à poster un selfie de son visage en bonne résolution lors de sa connexion à un réseau social. Si les utilisateurs réussissent à le faire, le logiciel considérera alors qu’ils ont nécessairement moins de soixante-dix ans.

Dans une vidéo sur X, Emmanuel Macron a salué « une avancée majeure ouvrant la voie à un assainissement durable de nos réseaux ». Un avis partagé par un grand nombre d’internautes à l’image de @LaPopotteÀJeanClaude qui commente « POLITOCARDS DE MES C******* » ou encore @FabienneBoissard qui écrit « Mais. C’est bien raison. De. Faire ça. Monsieur le président. De. France.. Enfin des mesures de oui on en a assez certes ils polluent ça c’est toujours. Les mêmes.. Enfin bref on se comprend………. Amitiés, Fabienne.»

En attendant de voir si ces changements s’avèrent concluants sur le long terme, le gouvernement a également annoncé une deuxième mesure chargée d’assainir encore un peu plus le paysage numérique français : obliger Instagram à limiter les profils des prédateurs sexuels à trente minutes par jour.

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