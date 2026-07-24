Le musée du Louvre ouvre un OnlyFans pour La Joconde 

Voilà une nouvelle qui risque de faire plaisir aux amateurs d’art. En plus de la Galerie Médicis, la célèbre Joconde sera désormais présente sur OnlyFans sous le pseudonyme de @Moan_Lisa. L’occasion de dévoiler des images « 100% exclusives » et surtout « mucho mucho caliente », a déclaré ce matin le Président-Directeur du musée du Louvre, Christophe Leribault. Pour seulement 9,90 € par mois, chaque abonné pourra ainsi retrouver la célèbre Joconde dans son plus simple appareil et profiter de contenus inédits comme des photos de son sourire, des photos de ses yeux, et même des scans exclusifs d’un tableau jamais dévoilé au public représentant ses pieds.

Avec déjà 40 000 abonnés, c’est un pari réussi pour le musée du Louvre qui enregistrait ce mercredi près de 350 000 euros de gains en moins de 24 heures. « Mona Lisa est véritablement la première bimbo de l’histoire. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne fasse de l’ombre aux autres créatrices de contenu », commente Fabien Jacquet, historien de l’art, en téléchargeant la vidéo « 12 heures de Eye Contact rien que pour toi ». Même son de cloche du côté de Ludovic J., 28 ans. « Je me suis pris le pack « Audioguide rose » et je peux vous dire qu’entendre Mona Lisa me parler de sfumato, de composition pyramidale ou de non finito, ça donne clairement envie d’aller la voir en vrai », raconte-t-il, l’œil lubrique.

Un succès surprenant qui entraîne avec lui son lot de critiques, notamment des visiteurs japonais désormais obligés d’utiliser un VPN pour pouvoir admirer la célèbre Florentine. « Nous avons été obligés de restreindre le compte OnlyFans de Mona à l’Europe car le nombre de visiteurs japonais journaliers faisait crasher le site », explique Ludivine Sandoz, cheffe du pôle communication du musée du Louvre. « Cela dit, nous avons tout de même décidé de faire un geste pour nos amis asiatiques en leur permettant de venir prochainement se rincer l’œil sur une autre de nos pièces maîtresses », poursuit-elle, en nous dévoilant en exclusivité le futur compte MYM de la Vénus de Milo.

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