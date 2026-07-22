Shakira remise dans son bocal de formol en attendant la prochaine Coupe du monde

Alors que l’Espagne célèbre encore son deuxième titre de champion du monde, la chanteuse Shakira va enfin pouvoir prendre un repos bien mérité. « Comme prévu dans son contrat, nous avons replacé la chanteuse dans son bocal de formol afin d’assurer sa parfaite conservation jusqu’à son prochain réveil pour chanter l’hymne de la Coupe du monde 2030 », nous assure Sean Brody, spécialisé dans la sauvegarde de stars saisonnières.

L’artiste aux 60 millions d’albums vendus rejoint ainsi Vegedream et les membres du groupe Magic System, soigneusement préservés dans leurs bocaux en attendant le prochain match de l’équipe de France. « Notre bâtiment possède également une aile dédiée aux artistes hivernaux où nous conservons Mariah Carey et Michael Bublé, directement dans leurs costumes de Noël pour gagner du temps », précise M. Brody.

En attendant la prochaine Coupe du monde, un sosie de Shakira remplacera l’artiste dans ses concerts et ses représentations officielles, mais aussi dans sa vie quotidienne. « Il s’agit tout simplement de Julien Doré avec un crop top », confirme l’agence de sauvegarde de stars saisonnières. Un sosie parfaitement accepté par les enfants de Shakira, même s’il leur arrive de se plaindre de la barbe de leur maman.

Le chanteur Burna Boy, à usage unique, a quant à lui été euthanasié après la cérémonie de clôture du mondial 2026.

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