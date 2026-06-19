L’Algérien Aïssa Mandi suspendu trois matchs pour avoir failli provoquer l’exclusion de Lionel Messi

31e minute de jeu du 1er match de la poule J entre l’Argentine et l’Algérie. Le défenseur Aïssa Mandi, joueur du LOSC, est en possession du ballon, poursuivi par Lionel Messi. Non seulement l’Algérien refuse de laisser la balle à l’Argentin mais en outre il laisse traîner son mollet sur les crampons de l’octuple Ballon d’Or, risquant ainsi de provoquer son exclusion. Fort heureusement, l’arbitre ne se laisse pas prendre et ne sanctionne même pas Lionel Messi d’un carton jaune. Mais la commission de discipline de la FIFA a décidé de sévir en infligeant trois matchs de suspension au défenseur algérien. Les sanctions ne s’arrêtent pas là puisqu’en accord avec les télévisions nationales, plusieurs commentateurs ayant critiqué le champion du monde en titre seront limogés. Quant aux internautes ayant émis des critiques acerbes à l’endroit de Messi, ils seront poursuivis pour diffamation.

Une décision logique ?

« C’est logique, les artistes doivent être protégés », commente Daniel Bravo, qui a ainsi retrouvé un poste à beIN Sports, après avoir été suspendu en février pour propos sexistes. Au cours de cette commission de discipline, la FIFA a également décidé de confier d’ores et déjà l’arbitrage de la finale à M. Szymon Marciniak, l’arbitre de cette rencontre. En cas de présence de l’Argentine dimanche 19 juillet, c’est lui qui remettra le trophée au capitaine des Gauchos. A noter enfin qu’en raison du préjudice subi, un penalty sera sifflé en faveur des Argentins, comme en 2022, au début de chacun de ses matchs.

Ce n’est pas la première fois qu’une décision forte est prise pour réparer une injustice subie par Lionel Messi. En 2009, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions, après avoir oublié de sanctionner un accrochage sur le numéro 10 de Barcelone en début de match, l’arbitre avait logiquement décidé de ne siffler aucun des 3 penaltys flagrants dont aurait dû bénéficier Chelsea.

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