Jean-Luc Mélenchon veut instaurer une finale pour la 3e place à la présidentielle

La Coupe du monde aux Etats-Unis donne, semble-t-il, des idées au monde politique. Ce samedi, quelques heures avant le coup d’envoi de France-Angleterre au Hard Rock stadium de Miami, Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu’il serait très favorable à l’instauration d’une finale pour la 3e place à la présidentielle, et ce dès 2027. L’ancien député des Bouches-du-Rhône a expliqué qu’il serait intéressant pour les citoyens d’écouter ce qu’ont à dire le troisième et la quatrième au cours d’un autre débat de l’entre-deux-tours « qui me permettrait, pardon, qui permettrait au meilleur des candidats, voulais-je dire, de faire montre de toute son éloquence. »

De nombreuses réactions

Le futur candidat à la présidentielle a ensuite précisé qu’il pourrait y avoir un podium et une cérémonie au cours de laquelle le troisième se verrait remettre une médaille de bronze sur la musique de l’Internationale. Cette proposition a déjà fait réfléchir de nombreux politiques puisque dans la foulée, Nathalie Arthaud a proposé l’instauration d’une consolante pour tous les candidats n’ayant pu obtenir au minimum 5% des voix au premier tour. Une idée très rapidement soutenue sur les réseaux sociaux par Yannick Jadot, Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou mais aussi François Asselineau et Jacques Cheminade.

Cette dernière initiative n’est pas sans rappeler la proposition à l’étude d’Amélie Mauresmo pour les prochains tournois de Roland-Garros : un tableau réservé aux joueurs français qui se sont inclinés au premier tour afin de s’assurer que le tennis français ne reparte pas bredouille de la porte d’Auteuil.

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