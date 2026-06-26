Medias
Un chroniqueur pauvre rejoint Quotidien pour être giflé tous les mardis
Le talk show proposera dès la rentrée prochaine une séquence hebdomadaire au cours de laquelle l’animateur Yann Barthès insultera un pauvre en lui donnant des gifles pendant deux minutes.
Comme chaque année à cette période, le mercato télé bat son plein avec son lot de départs et d’arrivées dans les grands talk shows de début de soirée. Dernière en date, et non des moindres : l’arrivée de Willy, un ancien SDF connu pour vivre avec de faibles revenus, qui viendra dans l’émission chaque mardi pour se faire malmener par l’équipe de journalistes et l’animateur Yann Barthès.
Selon le rédacteur en chef adjoint de l’émission, le chroniqueur, présenté comme « la voix de ceux qui galèrent et qui ne sont rien », proposera « un billet d’humeur grinçant et irrévérencieux » qui consistera à se faire gifler par Yann Barthès pendant deux minutes en direct sur le plateau de l’émission. Baptisé par toute l’équipe « Willy le pauvre », le nouveau chroniqueur pourrait même devenir un membre incontournable de la joyeuse bande puisqu’il devrait revenir également le jeudi et le vendredi pour se faire jeter des agrafeuses et des surligneurs au visage devant un public hilare.
La nouvelle séquence, testée cette semaine dans les conditions du direct, semble avoir donné entière satisfaction au producteur de l’émission Laurent Bon, à la tête de la société de production Bangumi. Le producteur invoque aussi des restrictions budgétaires pour justifier le recrutement de Willy le pauvre. « Nous n’avons plus les moyens de faire des sujets de fond pour humilier les pauvres. Cela nous coûte trop cher. Alors qu’avec Willy et sa tête de con, que nous payons uniquement en bons de réduction, c’est tout aussi efficace », déclare le producteur avant de se lancer dans une série de moqueries visant la dentition de son chroniqueur.
Willy le pauvre est la deuxième recrue annoncée par l’émission Quotidien. La semaine dernière, on pouvait découvrir « Le moment Fatou » sur les réseaux sociaux. La séquence montre l’équipe de Quotidien commenter, hilares, les images de Fatou, une employée filmée à son insu en train de faire le ménage dans les locaux de Bangumi.
Crédits photo : Youtube/Quotidien
Les plus consultés
-
Hi-TechIl y a 1 semaine
ChatGPT lance un appel de détresse après avoir démarré une discussion avec Fabrice Luchini
-
PolitiqueIl y a 24 heures
Edouard Geffray : « Chaque collégien encore vivant à l’issue des épreuves obtiendra automatiquement son brevet »
-
SportsIl y a 2 jours
Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses de 100 mètres
-
SociétéIl y a 1 semaine
5 emojis à utiliser quand un proche vous annonce son cancer
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Les États-Unis annoncent quitter le G7 pour fonder le G1
-
SociétéIl y a 2 jours
Trois jours après s’être baigné dans le canal Saint-Martin, il peut ronger un chêne centenaire en moins de deux heures
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Angleterre – Le Premier ministre Keir Starmer remplacé par Hervé Renard
-
SociétéIl y a 2 jours
Rencontres – Elle assume son côté ‘fofolle’ en indiquant aimer les brunchs, les voyages et Coldplay