Un chroniqueur pauvre rejoint Quotidien pour être giflé tous les mardis

Comme chaque année à cette période, le mercato télé bat son plein avec son lot de départs et d’arrivées dans les grands talk shows de début de soirée. Dernière en date, et non des moindres : l’arrivée de Willy, un ancien SDF connu pour vivre avec de faibles revenus, qui viendra dans l’émission chaque mardi pour se faire malmener par l’équipe de journalistes et l’animateur Yann Barthès.

Selon le rédacteur en chef adjoint de l’émission, le chroniqueur, présenté comme « la voix de ceux qui galèrent et qui ne sont rien », proposera « un billet d’humeur grinçant et irrévérencieux » qui consistera à se faire gifler par Yann Barthès pendant deux minutes en direct sur le plateau de l’émission. Baptisé par toute l’équipe « Willy le pauvre », le nouveau chroniqueur pourrait même devenir un membre incontournable de la joyeuse bande puisqu’il devrait revenir également le jeudi et le vendredi pour se faire jeter des agrafeuses et des surligneurs au visage devant un public hilare.

La nouvelle séquence, testée cette semaine dans les conditions du direct, semble avoir donné entière satisfaction au producteur de l’émission Laurent Bon, à la tête de la société de production Bangumi. Le producteur invoque aussi des restrictions budgétaires pour justifier le recrutement de Willy le pauvre. « Nous n’avons plus les moyens de faire des sujets de fond pour humilier les pauvres. Cela nous coûte trop cher. Alors qu’avec Willy et sa tête de con, que nous payons uniquement en bons de réduction, c’est tout aussi efficace », déclare le producteur avant de se lancer dans une série de moqueries visant la dentition de son chroniqueur.

Willy le pauvre est la deuxième recrue annoncée par l’émission Quotidien. La semaine dernière, on pouvait découvrir « Le moment Fatou » sur les réseaux sociaux. La séquence montre l’équipe de Quotidien commenter, hilares, les images de Fatou, une employée filmée à son insu en train de faire le ménage dans les locaux de Bangumi.

Crédits photo : Youtube/Quotidien