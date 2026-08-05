Alors que les habitants et les vacanciers venaient tout juste de regagner la presqu’île, les autorités ont demandé à la population d’évacuer une nouvelle fois à la suite de la menace d’un concert caritatif de la chanteuse Afida Turner. « Nous avons déjà beaucoup souffert loin de chez nous, mais dès que nous avons reçu le message d’alerte sur nos téléphones, mon époux a immédiatement mis les chiens dans la voiture et nous avons filé », raconte encore émue Viviane, 76 ans.

De son côté, la préfète de la Gironde appelle à la plus grande prudence : « C’est une artiste particulièrement imprévisible. Elle peut se propager très rapidement sur l’ensemble de la presqu’île. » Aussitôt, Pascal Obispo a proposé ses services pour organiser un contre-concert à proximité de celui d’Afida Turner pour étouffer celui-ci. Une option finalement jugée trop risquée par les autorités, qui craignent que les deux phénomènes ne se renforcent mutuellement. En parallèle, Benoît Bartherotte aurait déjà commencé à raser Claouey et Piquey pour créer un pare-concert efficace.

Le premier ministre Sébastien Lecornu, a prévu de se rendre sur place afin de soutenir la population et n’exclut pas d’envoyer l’avion militaire A400M pour larguer plusieurs tonnes d’eau sur la sonorisation afin d’éviter tout début de concert.