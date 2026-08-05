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Société

Le Cap-Ferret de nouveau évacué après l’annonce d’un concert solidaire d’Afida Turner

C’est un nouveau drame qui vient frapper les 50 000 habitants et vacanciers du Cap-Ferret, quelques semaines seulement après les incendies du mois de juillet.

Publié le

 mar 

© (Photo by Foc Kan/WireImage)

Alors que les habitants et les vacanciers venaient tout juste de regagner la presqu’île, les autorités ont demandé à la population d’évacuer une nouvelle fois à la suite de la menace d’un concert caritatif de la chanteuse Afida Turner. « Nous avons déjà beaucoup souffert loin de chez nous, mais dès que nous avons reçu le message d’alerte sur nos téléphones, mon époux a immédiatement mis les chiens dans la voiture et nous avons filé », raconte encore émue Viviane, 76 ans.

De son côté, la préfète de la Gironde appelle à la plus grande prudence : « C’est une artiste particulièrement imprévisible. Elle peut se propager très rapidement sur l’ensemble de la presqu’île. » Aussitôt, Pascal Obispo a proposé ses services pour organiser un contre-concert à proximité de celui d’Afida Turner pour étouffer celui-ci. Une option finalement jugée trop risquée par les autorités, qui craignent que les deux phénomènes ne se renforcent mutuellement. En parallèle, Benoît Bartherotte aurait déjà commencé à raser Claouey et Piquey pour créer un pare-concert efficace.

Le premier ministre Sébastien Lecornu, a prévu de se rendre sur place afin de soutenir la population et n’exclut pas d’envoyer l’avion militaire  A400M pour larguer plusieurs tonnes d’eau sur la sonorisation afin d’éviter tout  début de concert.

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