Hantavirus – Les Français contraints de réapprendre à se laver les mains

Pour beaucoup de Français, les règles simples d’hygiène sont désormais aux oubliettes. C’est le cas de Jean-Pierre, 34 ans, qui ne voit plus l’intérêt de s’encombrer de principes sanitaires désuets. « Franchement, ça fait six ans, j’avais oublié… comment qu’on fait déjà ? Si je crache dans la main ça lave non ? Je ne vois aucune raison de me laver les mains après être allé aux toilettes, alors que la dernière gougoutte, elle va systématiquement sur mon caleçon de toute façon », confie-t-il.

Pour Sophie, 42 ans, la fin des distances de sécurité est une défaite pour sa tranquillité dans l’espace public. « Les gestes barrières ont été suivis par les femmes… Quand on vit dans une société où, derrière n’importe quel homme, se cache un agresseur, on impose les gestes barrières par pur instinct de survie. »

Mais pour de nombreux Français, oublier ces règles de base était aussi le moyen de retrouver une camaraderie, perdue pendant la pandémie, comme pour Baptiste, 34 ans. « C’est vrai qu’on a continué à se dire bonjour par le coude pendant un temps, mais aujourd’hui, j’ai recommencé à faire la bise à mes copains et à rouler des pelles à mon chien. Pas l’inverse, hein ! », précise-t-il, en caressant son carlin, visiblement demandeur de gestes barrières plus exigeants.

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