Cannes 2026 – Les bêtisiers des deux films de Quentin Dupieux seront également en compétition

Quentin Dupieux n’en finit plus d’agiter le 7ème Art. En plus de ses films « Full Phil » et « Le Vertige », leurs bêtisiers respectifs seront également mis à l’honneur durant le festival. Au programme : bafouilles farfelues, oublis de texte ubuesque et gamelles à gogo. « Dans le bêtisier de Full Phil, on peut voir Raphaël Quenard glisser sur un coing trop mûr avant de se rattraper in-extrémis à Adèle Exarchopoulos en s’exclamant “Et bah, c’était moins une” », commente hilare Dominique Besnehard. « Vous en faites ce que vous voulez, mais entre ça et Louis Garrel qui dit « Et voilà le sel ! » à Léa Seydoux alors qu’il tient le poivre, pour moi c’est la Palme » poursuit-il, des larmes de rire coulant sur ses joues.

D’une durée moyenne de 2h10, chaque bêtisier sera accompagné d’un making of de 45 minutes entièrement tourné en stop motion. Des choix propres à l’univers du réalisateur qui ne s’arrêtent pas là puisque chaque film sera accompagné de commentaires truculents délivrés par Wolfgang, une part de strudel aux pommes avec un chapeau. Une expérience « absurde », « immersive » et « désespérément politique » qui placent aujourd’hui le cinéaste parmi les favoris de la catégorie « Meilleur 150ème film ».

Une année faste pour le cinéaste qui travaillerait déjà sur six nouveaux longs-métrages dont « Rubber Vs Mandibules Vs Daim », l’histoire d’un réalisateur en panne d’inspiration obligé de fuir les Etats-Unis après avoir été simultanément la cible d’une veste en cuir, d’une mouche de dix-huits kilos et d’un pneu de dragster.

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