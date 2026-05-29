Jean-Pascal Zadi réussit parfaitement à lire sa fiche de paie

Une nouvelle fois, Jean-Pascal Zadi a lu sa fiche de paie sans se tromper. Ce n’était pourtant pas chose aisée puisque celle-ci, grâce aux nombreux projets de films du réalisateur financés par Canal+, accumule les gros chiffres et les zéros. Dans la foulée, il n’a commis aucune erreur non plus en consultant le récapitulatif de ses cachets de comédien puis le montant de ses revenus publicitaires. Une attention et une vigilance accrues que le producteur explique par son admiration pour Vincent Bolloré : « Vincent est une vraie source d’inspiration pour moi. Je sais qu’il est très à l’aise avec les chiffres alors je l’observe beaucoup et j’essaye de copier sa rigueur. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour je deviendrai aussi fort que lui. »

Explications

Primo-signataire de la tribune anti-Bolloré publiée dans Libération, le réalisateur français aurait a posteriori demandé que son nom en soit retiré à la suite des menaces exprimées par Maxime Saada, le patron de Canal+. Jean-Pascal Zadi aurait même contacté le groupe pour présenter ses excuses. Des informations que le comédien conteste : « J’ai mal lu le texte, c’était écrit tout petit et en police Helvetica » assure-t-il avant d’ajouter : « De toute façon, si j’avais su que certaines personnalités peu recommandables l’avaient signée également, je me serais abstenu, je ne fais jamais de concession. »

Sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux pour ce que beaucoup considèrent comme un revirement hypocrite, le réalisateur a fait savoir qu’il était « solidaire des autres comédiens » et qu’il continuerait à « user de (s)a liberté pour publier des tribunes dans le JDD ».

Crédits photo : François G. Durand via GettyImages.