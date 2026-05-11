À un an de la présidentielle, elle ne sait toujours pas contre qui elle fera barrage

Un souci majeur dans la vie de cette jeune femme qui a toujours su contre qui elle ferait barrage lors des précédentes élections. « En 2017, c’était clair, il fallait faire barrage au RN en votant pour le petit banquier. En 2022 pareil, mais ça faisait moins rêver… Mais là, aucune idée de pour qui je vais voter avec absolument aucun enthousiasme, c’est une première » confesse-t-elle en se prenant la tête dans les mains.

Dans son entourage, c’est le même égarement. « J’aimerais bien faire barrage contre Le Pen ou Bardella comme d’hab’ » témoigne Philippe, un voisin. « Mais là faire barrage à Jean-Luc Mélenchon me tente bien, il crie tellement, ça fatigue.» Même son de cloche du côté de Nathalie, sa collègue qui ajoute « moi, je ferais bien barrage à Édouard Philippe. J’en peux plus de voir sa gueule sans sourcils en couverture de tous les magazines ».

Leur cas est loin d’être isolé. À seulement onze mois du premier tour, 83% des Français avouent ne pas savoir contre qui ils feront barrage en 2027 et 96% avouent que leur décision se fera dans l’isoloir. 3% des Français quant à eux confessent qu’ils voteront Raphaël Glucksmann « pour voir » et 2% pour François Asselineau « pour déconner ».

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