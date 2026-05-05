Polémique après l’ouverture d’un Master Poulet dans le détroit d’Ormuz

« Il ne manquait plus que ça. Comme si la situation n’était pas déjà assez tendue ! Il faut croire que les Français préfèrent le poulet rôti au plein d’essence », s’est ému Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse. En effet, la chaîne de fast-food Master Poulet est à nouveau au cœur d’une polémique après avoir installé un restaurant sur une plateforme flottante, stratégiquement située dans le détroit d’Ormuz.

Donald Trump a cependant tenté de calmer le jeu en se faisant livrer un seau de Master Poulet à la Maison-Blanche. Malgré l’aspect manifestement périmé du gallinacé après 14 heures de vol, le président américain a néanmoins croqué dans une cuisse avant de gracier un poulet vivant devant les caméras. « This chicken is a good guy! J’adore la gastronomie française », a-t-il lancé, sa casquette Master Poulet vissée sur la tête.

En Iran, les mollahs ont salué le fait que Master Poulet serve « de la viande halal », mais le régime a néanmoins sommé la France de délocaliser l’enseigne d’ici 48 heures, sous peine de faire exploser le restaurant. Une menace qui n’effraie pas la direction de Master Poulet, qui prévoit déjà l’ouverture d’un drive pour sous-marins nucléaires.

Crédits photo : maps4media via GettyImages.