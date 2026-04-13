Le ministère de la Justice va rendre obligatoire la violation du secret de l’instruction

« Désormais chaque commissariat disposera d’une ligne directe avec le porte-parole du ministère de la justice, et au moins dix médias, ceci dans un but de transparence », assure un proche du ministre. « Il est évident que les dernières violations du secret de l’instruction ne sont pas allées assez loin », martèle de son côté Gérald Darmanin qui pointe du doigt « un laxisme criminel qui ne doit pas créer de précédent », assure-t-il. « Nous ferons tout pour que le secret de l’instruction soit le plus diffusé, commenté, et liké », promet-il avec pourquoi pas des vidéos des interrogatoires partagées sur TikTok où les abonnés pourraient poser eux-mêmes des questions aux prévenus.

À l’issue de la conférence de presse, il a aussi été proposé que les journalistes de Franc-Tireur soient habilités à organiser eux-mêmes les gardes à vue et les interrogatoires des suspects.

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