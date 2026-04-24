Il attend toujours de rentrer avec une fille pour changer ses draps

« Je veux maximiser mon temps : changer ses draps, laver les autres, les faire sécher, me demande trop d’efforts, et tant que je suis célibataire, je ne vois pas l’intérêt. Cela fait 8 mois que je dors dans ces draps, et je n’ai aucun problème avec ça. » explique Anthony, sûr de lui. « Le jour où je ferais une belle rencontre, là d’accord, il faut faire bonne impression, donc je mettrai ma housse de couette porte-bonheur, celle en imitation velours, mais en attendant, je continue avec la housse Shrek qu’on m’a offerte il y a 10 ans ».

Un écosystème à part entière

Les draps d’Anthony ont été apportés à un laboratoire qui a réussi à répertorier plus de 18 millions de bactéries différentes, et parmi elles, deux formes de vie semi-intelligentes « qui commençaient à créer une forme de civilisation. Anthony étant leur Dieu vivant qui les nourrissait chaque nuit ». Ces résultats n’ont pourtant pas dérangé l’auto-entrepreneur qui a décidé de maintenir son mode de vie tel qu’il est : « J’ai quand même la flemme de les mettre à la machine. Mais j’ai peut-être une touche avec une fille, donc si jamais ça se fait, je vous tiendrai au courant ». Affaire à suivre.

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