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Société

Il attend toujours de rentrer avec une fille pour changer ses draps

S’il est généralement recommandé de changer ses draps chaque semaine, il est de ces personnes qui se moquent des convenances et qui établissent leurs propres règles. Ainsi, Anthony Bourdeaux, 28 ans, « autoentrepreneur dans le digital », a décidé d’attendre de rentrer avec une fille pour changer ses draps. Rencontre.

Publié le

 mar 


« Je veux maximiser mon temps : changer ses draps, laver les autres, les faire sécher, me demande trop d’efforts, et tant que je suis célibataire, je ne vois pas l’intérêt. Cela fait 8 mois que je dors dans ces draps, et je n’ai aucun problème avec ça. » explique Anthony, sûr de lui. « Le jour où je ferais une belle rencontre, là d’accord, il faut faire bonne impression, donc je mettrai ma housse de couette porte-bonheur, celle en imitation velours, mais en attendant, je continue avec la housse Shrek qu’on m’a offerte il y a 10 ans ».

Un écosystème à part entière

Les draps d’Anthony ont été apportés à un laboratoire qui a réussi à répertorier plus de 18 millions de bactéries différentes, et parmi elles, deux formes de vie semi-intelligentes « qui commençaient à créer une forme de civilisation. Anthony étant leur Dieu vivant qui les nourrissait chaque nuit ». Ces résultats n’ont pourtant pas dérangé l’auto-entrepreneur qui a décidé de maintenir son mode de vie tel qu’il est : « J’ai quand même la flemme de les mettre à la machine. Mais j’ai peut-être une touche avec une fille, donc si jamais ça se fait, je vous tiendrai au courant ». Affaire à suivre.

Crédits photo : Diana via Pexels.

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