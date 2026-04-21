Monde Libre
Donald Trump décale la fin du monde à mardi en huit
Le président des États-Unis a de nouveau retardé son opération militaire “radicale et de grande ampleur” au Moyen-Orient.
Après avoir prolongé la durée de l’ultimatum au sujet du détroit d’Ormuz et compté jusqu’à 3 très lentement en fronçant les sourcils, Donald Trump a prévenu que sa patience avait des limites. “Si aucun accord n’a été trouvé mardi en huit, je rase le Moyen-Orient », a-t-il déclaré sur X (anciennement Twitter).
Une date qui ne doit rien au hasard puisqu’elle suit le planning surchargé du Président. “Ce week-end il choisit le parquet de sa salle de bal, lundi il a golf, mercredi il cherche sur Google où se trouve le détroit d’Ormuz et jeudi il nomme Nicki Minaj ministre de la Guerre, comme nous le rappelle le porte-parole de la Maison Blanche.
Interrogé sur la date exacte de la fin du monde, le porte-parole a assuré qu’il s’agissait évidemment de ce mardi, avant de se reprendre : “Mardi en 8, c’est le mardi qui arrive 8 jours après auj…Non, c’est le mardi qui arrive dans 8 jours à compter de demain”. Visiblement perdu, le porte-parole a garanti que “ça allait bientôt péter”.
N’apportant pas plus de précision lors de sa conférence de presse, Donald Trump a néanmoins assuré que ce serait “la plus belle apocalypse que le monde ait jamais vue”.
Crédit Getty Images
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