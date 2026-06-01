Michigan – Deux collégiennes dépitées de porter le même gilet pare-balles

Il est 8h lorsque Trixie Miller, 12 ans et demi, franchit les grilles de la City High-Middle School de Détroit. Mais alors qu’elle se dirige vers sa salle de classe, une vision d’horreur la foudroie sur place : Loreleï Jenkins, une autre fille de sa classe, se promène dans les couloirs en portant exactement le même gilet pare-balles. « Heureusement qu’elle portait un gilet pare-balles, je crois qu’elle l’aurait tuée », commente Kayla F.,une autre collégienne présente sur place. « Trixie a accusé Loreleï de lui voler son style en choisissant un gilet tactique modulaire multicouche à plaques composites NIJ IV avec système de répartition vectorielle des impacts, le tout en coloris gris taupe », poursuit Logan D., un camarade de classe. Puis d’ajouter : « Ahhh les filles… » d’un air goguenard en ajustant son bouclier balistique.

Après s’être violemment empoignées par les cheveux, les deux collégiennes sont rapidement séparées par Esteban, un élève de 3ème année. « Heureusement que j’avais mon arme », se félicite-t-il en rangeant un Colt 1911 DEFENDER SERIES dans son cartable. Convoquées dans le bureau du proviseur, les deux perturbatrices s’en sortent plutôt bien. On doit écrire 40 fois “Je ne dois pas en venir aux mains dans un pays où le second amendement autorise d’avoir un flingue” » commente dépitée Trixie, en soufflant bruyamment. « Si j’avais su, j’aurais enfilé mon gilet renforcé fushia à la place mais il était au sale à cause de la fusillade de mardi dernier », ajoute Loreleï en levant les yeux au ciel.

Tout est bien qui finit bien pour les deux petites chipies dont la rivalité n’est d’ailleurs pas nouvelle puisque 3 mois plus tôt, elles s’étaient déjà brutalement invectivées après avoir découvert qu’elles avaient enfilé la même robe pour se rendre à l’enterrement de 9 de leurs camarades.

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