Donald Trump annonce avoir abattu le successeur du prochain successeur du successeur d’Ali Khamenei

Il était quatrième dans l’ordre de succession du Guide suprême de la révolution Ali Khamenei. Les médias iraniens ont confirmé la mort d’Amir Kazemi, survenue quelques minutes seulement après l’annonce de sa nomination, suite à des bombardements américains sur Téhéran. Ces derniers le présentaient depuis plusieurs jours comme « le huitième mollah le plus doué de sa génération. »

Amir Kazemi est le neuvième successeur potentiel au poste de Guide suprême à être éliminé par l’armée américaine en moins de 24 heures, poussant le régime à prendre une décision radicale. « Afin de préserver leur intégrité physique, nous n’annoncerons plus publiquement le nom du Guide suprême de la révolution » a déclaré de manière anonyme le dirigeant iranien actuel avant de recevoir un missile balistique sur le site, tenu secret, où il avait trouvé refuge.



Selon Donald Trump et ses conseillers, « la disparition du successeur du successeur du successeur du successeur ouvre une nouvelle ère pour le peuple iranien ». Le chef d’État américain s’est félicité de la réussite de l’opération nommée « Fureur épique 12 » et a annoncé vouloir désormais se concentrer sur un tout nouvel objectif : battre son record en éliminant son dixième ministre des armées en moins d’une semaine.