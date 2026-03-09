Monde Libre
Donald Trump annonce avoir abattu le successeur du prochain successeur du successeur d’Ali Khamenei
La Maison-Blanche confirme que le futur-futur-futur-futur dirigeant de l’Iran a été éliminé par un missile apportant la démocratie au peuple Iranien.
Il était quatrième dans l’ordre de succession du Guide suprême de la révolution Ali Khamenei. Les médias iraniens ont confirmé la mort d’Amir Kazemi, survenue quelques minutes seulement après l’annonce de sa nomination, suite à des bombardements américains sur Téhéran. Ces derniers le présentaient depuis plusieurs jours comme « le huitième mollah le plus doué de sa génération. »
Amir Kazemi est le neuvième successeur potentiel au poste de Guide suprême à être éliminé par l’armée américaine en moins de 24 heures, poussant le régime à prendre une décision radicale. « Afin de préserver leur intégrité physique, nous n’annoncerons plus publiquement le nom du Guide suprême de la révolution » a déclaré de manière anonyme le dirigeant iranien actuel avant de recevoir un missile balistique sur le site, tenu secret, où il avait trouvé refuge.
Selon Donald Trump et ses conseillers, « la disparition du successeur du successeur du successeur du successeur ouvre une nouvelle ère pour le peuple iranien ». Le chef d’État américain s’est félicité de la réussite de l’opération nommée « Fureur épique 12 » et a annoncé vouloir désormais se concentrer sur un tout nouvel objectif : battre son record en éliminant son dixième ministre des armées en moins d’une semaine.
Les plus consultés
-
FranceIl y a 6 jours
En guise de représailles, Dubaï parachute 3000 influenceurs sur Téhéran
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Municipales – À Rennes, une canette de 8.6 arrive en tête des sondages
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Jean-Luc Mélenchon : « Nous n’avons rien à voir avec La France insoumise »
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Pour préciser sa pensée, Martine Vassal annonce la sortie d’un livre intitulé “Mon combat”
-
SociétéIl y a 2 semaines
Salon de l’agriculture – Un visiteur retrouvé sobre après 11h30
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Face à la douceur des températures, le gouvernement annonce l’activation du Plan Grand Tiède
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
La préfecture du Rhône scandalisée par la présence de néonazis à un rassemblement de néonazis
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 23 février 2026