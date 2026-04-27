Pour fêter sa 14e année sans trophée, l’Olympique de Marseille dévoile un maillot collector

L’Olympique de Marseille n’est définitivement pas un club comme les autres. C’est donc ce matin qu’a été présenté un maillot collector pour célébrer ses 14 années consécutives sans trophée. « Peu de clubs peuvent se targuer d’une telle régularité dans la frustration », a déclaré Stéphane Richard, nouvel homme fort du club. « Avec ce maillot, nous voulons récompenser la fidélité des supporters, capables de croire chaque année que c’est la bonne. »

Le maillot, sobrement intitulé “Édition Continuité”, reprend les couleurs traditionnelles du club, agrémentées de détails symboliques : une absence totale d’étoiles, un tissu légèrement plus lourd pour représenter le poids des attentes, et un flocage spécial indiquant « Prochaine saison, c’est la bonne ». Il sera vendu avec un petit paquet de mouchoirs et du collyre pour les yeux secs, fatigués d’avoir trop pleuré.

Du côté des supporters, l’accueil est mitigé. « Un maillot collector pour célébrer des défaites ? Je crois que c’est du jamais vu », nous confie Sergio, supporter de toujours. « Au moins, on est raccord avec notre slogan : à jamais les premiers », renchérit son ami Fredo. Pour les 15 ans sans trophée l’année prochaine, le club envisage de faire défiler son équipe sur le Vieux-Port en bus à impériale pour marquer le coup.

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