N’ayant pas retrouvé goût à la vie grâce au trail, il se lance dans le triathlon

C’est avec son post Instagram “En route pour mon premier Iron Man” montrant une photo de son dossard, que Bertrand, père de famille de 38 ans et cadre chez BNP Paribas, partage ce qu’on pourrait considérer comme un appel à l’aide : “J’ai bien aimé le trail, mais j’ai tellement progressé que ce n’était plus suffisamment dur physiquement, et donc ça me laissait encore le temps de penser à la vacuité de mon existence. Là, avec le triathlon, j’arrive totalement à me vider la tête, et à simplement me laisser guider par mon instinct de survie, ce qui me montre que j’en ai encore un peu, lol.”.

Selon des recherches scientifiques récentes, cette perte de goût à la vie s’explique par l’évolution de l’espérance de vie : “Il y a quelques siècles, à 40 ans, on était grand père, et il ne nous restait que quelques années à vivre. Mais comme aujourd’hui on vit plutôt jusqu’à 80 ans, il reste encore 40 ans de plus à occuper, et une fois qu’on s’est marié, qu’on a fait des enfants, et un crédit immobilier, il reste encore beaucoup de temps à combler, et personne ne sait trop quoi en faire.”

Il existe d’autres types d’appel à l’aide chez les trentenaires

Bien sûr, la pratique intense d’un sport ne comportant aucun plaisir est un des cris de désespoir les plus connus chez les trentenaires aujourd’hui, mais il en existe d’autres, comme l’explique une étude : “Les gens ayant totalement perdu goût à la vie vont parfois tenter une reconversion professionnelle totalement absurde, comme devenir naturopathe ou brasseur. Ils peuvent aussi simplement écrire des posts soi-disant inspirants sur LinkedIn, toujours basés sur des histoires totalement inventées. Mais généralement, les plus tristes et désœuvrés notes des établissements pour devenir Local Guide sur Google Maps”.