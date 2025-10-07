Société
Il prend sa voix spéciale quand il a sa copine au téléphone
Enzo, graphiste de 27 ans, est apprécié par son entourage personnel et professionnel, pour sa bonne humeur constante et son humour « piquant ». Pourtant, plusieurs témoins ont remarqué qu’à chaque fois qu’il téléphone à sa copine, il « prend sa voix spéciale ». Enquête.
Julie, sa collègue de 31 ans, a été la première à pointer le problème : « Il s’éloigne à chaque fois qu’il téléphone à sa copine. Mais la semaine dernière j’ai tout entendu, et dès le début, avec son « Alloooo ? Mon cœur ? » tout suave, ça m’a dégoûté. Il se donne une voix plus grave en baissant le menton. Il ne faisait plus de blagues, il était juste là, à l’écoute, en faisant le mec rassurant… Il m’a fait de la peine ».
Même son de cloche pour Océane, sa sœur aînée : « Sa voix spéciale, c’est quand il essaye d’être plus lent, plus sûr de lui, alors que personne n’est dupe. Après, c’est vrai que d’habitude il a une voix de canard ».
Un procès d’intention ?
Seul Akim, son ami d’enfance, prend sa défense : « Je crois qu’on le juge vite, et qu’il faut prendre un peu de recul. On l’a tous fait, pour se donner plus de charisme, pour être un peu beau gosse. J’ai l’impression qu’on lui jette la pierre un peu vite… Moi en tout cas je ne juge pas, même si moi aussi, ça me crispe quand je l’entends dire « ça va bébé ? ». J’essaye de faire abstraction, et de penser aux bons moments qu’on a passés toutes ces années. »
Enzo, quant à lui, n’a pas souhaité répondre à nos questions. Il serait en pleine période de doute, et hésiterait à dévoiler sa véritable voix à sa copine. Une décision difficile, qui pourrait faire basculer sa relation dans les semaines à venir.
