Société
Les étudiants d’HEC soulagés par le lancement des menus à 100 euros
HEC a provoqué la joie de ses étudiants après le lancement de menus à 100 euros. Une initiative qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
« C’est ouf comme c’est pas cher ! En plus, j’adore le homard, énorme kif ! », s’exclame Charles-Henri, étudiant à HEC, euphorique après le lancement des menus à 100 euros par la célèbre école de commerce, en réponse aux menus à 1 euro, désormais disponibles pour tous les étudiants du public.
Sur le site de l’école, le président du conseil d’administration d’HEC, Jean-Paul Agon, se félicite de cette mesure. « Trop de parents se plaignaient de devoir additionner, aux frais d’inscription, des frais de bouche avec un chef à domicile qui préparait les gamelles des étudiants, pour leur éviter de payer les 600 euros quotidiens de cantine préparée par nos chefs étoilés. »
La nouvelle a fait grand bruit, à commencer par Patrick Martin, président du MEDEF, syndicat patronal composé de nombreux anciens élèves d’HEC. « La France taxe de plus en plus les créateurs d’emplois, les parents d’élèves se retrouvent ainsi, eux aussi, paupérisés. Il était temps de mettre en place des menus à la portée de toutes les bourses. À mon époque, on aurait adoré manger pour à peine 1 500 francs le repas », nous dit-il, en train d’avaler son caviar au restaurant du Plaza Athénée, sa « cantine ».
Crédits photo : Chance C.C via pexels.
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