Monde Libre
Pâques – Le dôme de fer israélien abat 48 cloches
Nouvelle intervention éclair du dôme de fer israélien qui a abattu en plein vol près d’une cinquantaine de cloches de Pâques se dirigeant vers Tel Aviv. Récit.
Il est quatre heures du matin (IST) lorsqu’une cinquantaine d’objets volants non identifiés apparaissent sur les radars de la base aérienne de Tel Nof. De formes concaves, métalliques, et fendant les airs à une vitesse de plus de 300 km/h, ces derniers se mettent alors à larguer verticalement des centaines de projectiles en direction des jardins résidentiels. Une attaque qualifiée « d’abjecte » par Benjamin Netanyahou et déclenchant l’activation du dôme de fer israélien, soit l’envoi de plusieurs dizaines de missiles en direction des engins volants, les abattant en plein vol.
« On a évité le pire », déclare soulagé mais sous le choc le général Ariel Meyer. « Après avoir procédé à une vérification au sol, nous avons découvert à l’intérieur de chaque objet plusieurs ogives de type « chocolatées » dont certaines contenaient même des éclats de noisettes », poursuit-il, horrifié. « Certaines munitions abritaient, elles, un mélange de praliné, de crème de lait et de gianduja, assez pour donner le diabète à n’importe quel Israélien peu importe sans âge, son sexe ou son gabarit. D’autres, prenaient tout simplement la forme d’une poule. C’est terrifiant » conclut-il, la lèvre tressaillante, en fixant l’horizon d’un air revanchard.
Une enquête indépendante menée en profondeur révèle que chaque objet serait en réalité une cloche en or trente-six carats tractés par des ailes plumeuses. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’Israël fait face à ce type d’intrusion puisqu’en décembre dernier, c’est un véhicule en bois tracté par neuf rennes, conduit par un barbu et transportant une cargaison suspecte qui avait été abattue alors qu’il tentait de survoler le district de Haïfa sans s’être identifié.
Crédits photos : Bloomberg via GettyImages.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Rachida Dati promet de rendre les bijoux du Louvre en échange d’un poste de ministre
-
Au delà du PériphériqueIl y a 1 semaine
Le couple qui avait décidé de vivre d’amour et d’eau fraîche retrouvé mort de faim au bout de 8 jours
-
SociétéIl y a 1 semaine
Souhaitant « tout plaquer et repartir à zéro », il réalise qu’il est déjà à zéro
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
5 villes qui ont élu un maire reptilien
-
FranceIl y a 6 jours
Poisson papier
-
SociétéIl y a 1 semaine
Paris – Les animateurs du périscolaire limités à 4 Go de contenu pédophile sur leur disque dur
-
SociétéIl y a 4 jours
Deux idiots donnent naissance à un abruti
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
De retour dans sa ville natale, elle est triste de voir que tous les SDF ont été changés