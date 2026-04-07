Pâques – Le dôme de fer israélien abat 48 cloches

Il est quatre heures du matin (IST) lorsqu’une cinquantaine d’objets volants non identifiés apparaissent sur les radars de la base aérienne de Tel Nof. De formes concaves, métalliques, et fendant les airs à une vitesse de plus de 300 km/h, ces derniers se mettent alors à larguer verticalement des centaines de projectiles en direction des jardins résidentiels. Une attaque qualifiée « d’abjecte » par Benjamin Netanyahou et déclenchant l’activation du dôme de fer israélien, soit l’envoi de plusieurs dizaines de missiles en direction des engins volants, les abattant en plein vol.

« On a évité le pire », déclare soulagé mais sous le choc le général Ariel Meyer. « Après avoir procédé à une vérification au sol, nous avons découvert à l’intérieur de chaque objet plusieurs ogives de type « chocolatées » dont certaines contenaient même des éclats de noisettes », poursuit-il, horrifié. « Certaines munitions abritaient, elles, un mélange de praliné, de crème de lait et de gianduja, assez pour donner le diabète à n’importe quel Israélien peu importe sans âge, son sexe ou son gabarit. D’autres, prenaient tout simplement la forme d’une poule. C’est terrifiant » conclut-il, la lèvre tressaillante, en fixant l’horizon d’un air revanchard.

Une enquête indépendante menée en profondeur révèle que chaque objet serait en réalité une cloche en or trente-six carats tractés par des ailes plumeuses. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’Israël fait face à ce type d’intrusion puisqu’en décembre dernier, c’est un véhicule en bois tracté par neuf rennes, conduit par un barbu et transportant une cargaison suspecte qui avait été abattue alors qu’il tentait de survoler le district de Haïfa sans s’être identifié.

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