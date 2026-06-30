Politique
« Vous n’aurez pas les résultats de notre dépistage antidrogue » déclare Sébastien Lecornu à une agrafeuse et une poule
Le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé refuser de dévoiler les résultats de la campagne de dépistage de stupéfiants menée auprès des ministres et des membres des cabinets face à une agrafeuse et une poule visiblement troublées.
C’est un Sébastien Lecornu visiblement très perturbé qui a été aperçu faisant les cent pas ce mardi matin sur le perron de Matignon. Dans une vidéo amateur diffusée sur TikTok, on peut y voir le Premier ministre, hors de lui, scander haut et fort qu’il ne dévoilera aucun des résultats du dépistage antidrogue mené depuis le 16 juin sur les ministres et les hauts fonctionnaires, avant de demander à une agrafeuse, une poule, un pot de rillettes et Olivier Faure s’ils avaient d’autres questions.
Interrogé par nos confrères de Le Monde sur les circonstances de cette scène surréaliste, Sébastien Lecornu préfère botter en touche. « Écoutez, moi comme tous mes collègues n’avons rien à nous reprocher, mais si vous voulez davantage de réponses, alors je vous laisse en parler avec Titou, mon bras droit » conclut-il, avant de jeter prestement devant lui un melon d’eau affublé d’une perruque mauve, de lunettes d’aviateur et d’un faux nez en mousse.
Un refus de rendre les données publiques très critiqué à droite comme à gauche, mais également dans la sphère médiatique, à l’image de Cyril Hanouna qui est apparu très remonté dans TBT9, qualifiant le comportement du gouvernement « d’absolument honteux », de « carrément suspect », et « la preuve que nos élites s’en foutent des tonnes dans le pif en étant totalement déconnecté de la réalité », avant de demander en direct leur avis sur la question à deux ronds de serviette, une part de flan et son propre sexe.
Photo Getty
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