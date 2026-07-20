Le concert de Shakira, Madonna et BTS interrompu par la finale de la Coupe du monde de football

Plus de 80 000 spectateurs et des milliards de téléspectateurs étaient au rendez-vous ce dimanche pour assister à un concert unique réunissant les plus grandes stars internationales. Hélas, au bout de 11 minutes à peine, le spectacle a brutalement pris fin pour laisser place à un match de soccer. « Après 45 minutes insipides, on pensait que le calvaire était terminé, mais les joueurs sont revenus sur le terrain pour reprendre leur partie ! » s’offusque un spectateur américain.

Pensant à une mise en scène, Clara, une téléspectatrice, n’a pas tout de suite compris ce qu’il se passait. « J’ai cru qu’ils démontaient la scène pour installer la Casita de Bad Bunny, mais les techniciens portaient des maillots de l’Espagne et de l’Argentine, c’était bizarre ». Déçue, elle avoue avoir tout de même apprécié le spectacle proposé, ne sachant pas exactement s’il s’agissait de football, de théâtre ou de catch.

Interrogé sur cet incident, le sélectionneur de l’équipe espagnol s’est excusé lors du point presse qui a suivi la rencontre : « On a essayé d’écourter le match au maximum, mais on aurait pu gagner un temps précieux si l’Argentine n’avait pas compris les règles du jeu à la 105e minute ». De son côté, Donald Trump a fermement condamné les services de sécurité, qui l’ont empêché de monter sur scène pour danser avec Shakira.

De son côté, la Fifa a salué ce grand moment de fête plébiscité par les fans et a promis un show de 2 heures ainsi que des mini-concerts pour animer les pauses fraîcheur lors de la prochaine coupe du monde.

Crédits photo : Eva Marie Uzcategui via GettyImages.