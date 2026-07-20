L’aide à mourir accessible en priorité aux personnes dont le voisin joue de la trompette

Pour Jacqueline, l’adoption de la loi sur la fin de vie est un véritable soulagement. Cette retraitée a vu son destin basculer il y a 4 ans, quand son voisin du dessous décide d’apprendre la trompette. « Je pensais qu’il s’améliorerait avec le temps mais c’est de pire en pire, surtout que là il s’est mis au free jazz, c’est inhumain », soupire la septuagénaire, à bout.

Jacqueline affirme dormir deux heures par nuit, réveillée en sursaut par des cauchemars où l’on égorge des chatons avant de réaliser qu’il s’agit simplement de son voisin qui essaie de jouer du Miles Davis. Affirmant avoir tout essayé pour retrouver une vie normale, Jacqueline souhaite désormais en finir : « Si j’entends encore une fois le son de la trompette, j’ai peur de commettre l’irréparable et de lui mettre sa trompette là où aucun instrument ne devrait jamais entrer ».

La retraitée a d’ores et déjà sollicité son médecin pour bénéficier de l’aide à mourir, qui lui sera accordée sans difficultés : « Dans la mesure où la situation est désespérée, tout sera fait pour abréger ses souffrances insupportables », confirme le praticien. En attendant la délivrance, Jacqueline résiste à sa façon en écoutant du Patrick Sébastien à plein volume et fenêtres ouvertes pour « masquer le bruit de la trompette et ne pas être la seule à souffrir ».

Dans les mois à venir, la loi sur la fin de vie devrait aussi concerner les personnes dont le voisin utilise la perceuse dès 8 heures du matin.

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