L’objet encombrant accroché à la cheville de Marine Le Pen était Eric Ciotti 

Alors qu’elle venait d’entrer dans l’Hémicycle ce mercredi matin, Marine Le Pen a subitement monopolisé toute l’attention des députés. La cause ? Une grosseur suspecte située au niveau de sa cheville droite et ressemblant étrangement à un bracelet électronique. « L’objet était encombrant, glacial, austère et terriblement lisse », détaille le député LFI Gabriel Amard. « Quand Marine Le Pen s’est éloignée de quelques mètres, on a entendu un son criard, suraigu, insupportable, sortir de la masse compacte accrochée à sa jambe », poursuit la députée PS Céline Hervieu. Puis d’ajouter : « On a tous cru qu’elle avait un bracelet électronique jusqu’à ce qu’on voie Marine Le Pen remonter sa jambe de pantalon et ordonner à Eric Ciotti de lui lâcher le mollet ».

Filmée à l’insu de la présidente du RN, la scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux en cumulant plusieurs centaines de milliers de vues en seulement quelques heures. Un « buzz » qui a poussé Marine Le Pen à prendre la parole. « Il n’y a aucun scénario où je ne pourrai pas me présenter et ce, même si Eric Ciotti reste lové contre ma rotule pendant toute la campagne », déclare-t-elle face caméra en jetant un regard gêné vers le président du groupe UDR, occupé à se frotter frénétiquement en poussant des petits râles sourds ponctués de mots-clés comme « loyauté », « patriotisme » ou encore « journalopes ».

En attendant le verdict de la Cour de cassation, Eric Ciotti a de son côté déclaré que si Marine Le Pen était interdite de faire campagne, il se rangerait derrière la décision de la justice et demanderait officiellement son transfert sur la jambe de Jordan Bardella.

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