5 choses à savoir sur l’hantavirus

Le virus est-il vraiment dangereux ?

Mortel dans 30% des cas, c’est à dire que dans 30% des cas vous n’entendrez plus jamais parler de la polémique du Master Poulet et vous ratez un an d’une campagne présidentielle palpitante. Quel dommage.

Va-t-on vers une épidémie similaire comme le Covid ?

Tant que Jean Castex n’apparaît pas à 20h pour la mise en place de trente-cinq dérogations pour les attestations de sortie, tout va bien.

De quel type de virus il s’agit ?

Au début, c’était un virus très gentil, comme tous les autres virus. Mais laissé de côté, oublié, rejeté, il a fini par développer une volonté de revanche contre les autres virus qui le harcelaient dans la décharge d’Ushuaïa. Son vrai nom c’est Orthoantavirus mais son agent à Hollywood lui a conseillé de simplifier pour espérer faire carrière.

Quels sont les moyens de protections efficaces ?

Acheter une ferme dans le Perche, creuser des douves, bâtir un mirador, s’équiper d’un fusil longue portée et d’une lunette pour abattre les hordes d’infectés. Si rien de cela possible, se rabattre sur la cabane de Vianney.

Que risquent ceux qui font le jeu de mot hentaivirus à longueur de journée sur les réseaux ?

7 ans de prison ferme et 50 000 euros d’amende.



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