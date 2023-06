Depuis 10 ans il se fait passer pour un généraliste en disant juste « y’a plein de virus qui traînent en ce moment »

Un habitant du Val-d’Oise de 55 ans, s’est fait passer pour un médecin de campagne pendant 10 longues années. Sa technique ? répéter inlassablement lors de chaque consultation “Y’a plein de virus qui trainent en ce moment.”

Une formule imparable qui ne lui a jamais fait faux bond “C’est simple, quand tu ne sais pas ce qu’a le patient, il suffit de dire ça et de lui prescrire du Doliprane. Ensuite, tu dis un truc du genre “Bon allez prenez soin de vous et surtout RE-POS”. Tout ça avec un ton paternaliste, et l’affaire est dans le sac” nous confie ce vieux roublard qui va croupir en prison.

Malgré l’arnaque dont ils ont été victime, les patients n’ont pas souhaité porter plainte contre Bernard “Il ne s’est pas trompé. La preuve, je sors de chez une “vrai” généraliste car j’avais un gros rhume et de la fièvre. Et figurez-vous qu’il vient de me faire exactement le même diagnostic que Bernard.” nous témoigne Marc qui part de la pharmacie avec sa boite de doliprane dans les mains.

Photos : Istock