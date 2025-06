Vacances – Waze va indiquer les meilleurs endroits où abandonner son chien

C’est une nouvelle mise à jour qui risque de faire parler d’elle. Après les radars et les contrôles de police, la version 5.8 de l’application Waze va enfin permettre aux automobilistes de connaître les meilleurs bas-côtés, aires de repos et autres sous-bois où abandonner leur chien. “Il était temps ! La dernière fois, j’ai dû tourner pendant 50 minutes sur des petites routes de campagne pour trouver un endroit isolé où abandonner Jean-Marc, mon teckel.” commente Édouard, un juillettiste. Même son de cloche pour Émeline, une aoutienne. “Grâce à Waze, j’ai pu trouver le meilleur point d’eau où jeter Chipie, mon bouvier bernois, Frimousse, mon Bichon Maltais, Pignoute, mon Corgi du Welsh et Rondelé, mon Danois. Je recommande !” commente-t-elle, excitée comme une puce.

Balisés par des pictogrammes représentant un chien qui pleure attaché à un piquet, chaque “bon plan abandon” sera également accompagné d’une note basée sur plusieurs critères : la discrétion du lieu, sa proximité avec un grand axe routier, la présence de grilles, poteaux ou autres troncs pour y attacher son chien ou encore l’existence dans les environs d’une supérette pour y acheter quelques douceurs avant de reprendre la route.

Rappelons que ce n’est pas la seule fonctionnalité que va offrir cette mise à jour puisque Waze indiquera également en temps réel la localisation des propriétaires abandonnant leur animal de compagnie afin de permettre aux autres automobilistes de prendre les mesures qui s’imposent.