Pour être plus humains, les bancs anti-SDF seront remplacés par des fauteuils anti-SDF

“Il faut arrêter de stigmatiser les sans-abris. Ce sont des parias comme les autres qui méritent d’être chassés avec dignité” a déclaré ce matin Anne Hidalgo lors d’une conférence de presse. “Voici pourquoi, je m’engage à ce que tous les bancs anti-SDF de la capitale soient remplacés au plus vite par des fauteuils anti-SDF, des poufs anti-SDF et des jacuzzi anti-SDF !” poursuit-elle en dévoilant chaque visuel sous les applaudissements nourris de ses partisans.

Parmi ces nouveaux équipements, on retrouvera ainsi des fauteuils confortables en cuir souple agrémentés de coussins moelleux, de repose-pieds cosy et de pics acérés. Des chaises-longues relaxantes garnies de frelons asiatiques et badigeonnées de poix bouillante seront également disposées aux quatre coins de la capitale. Enfin, des canapés d’angles avec méridienne seront placés à l’extrémité de gigantesques tapettes afin de permettre aux sans-abris de bénéficier d’un dernier repos bien mérité.

Un regain d’humanité qui fait plaisir à voir et qui ne s’arrête pas là puisque Anne Hidalgo a également annoncé offrir à tous les sans-abris les plus précaires un luxueux aller-simple en limousine tout frais payés jusqu’à la Colline du Crack.