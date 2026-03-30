Souhaitant « tout plaquer et repartir à zéro », il réalise qu’il est déjà à zéro

Qui n’a jamais envisagé, dans une période difficile de sa vie, de tout abandonner pour repartir sur de bonnes bases ? C’est le rêve que nourrissait Matthieu avant que la réalité ne le rattrape. « Je me voyais déjà poser ma démission, quitter ma femme et partir m’installer dans la Drôme pour fabriquer des fromages de chèvre », explique le jeune homme. Hélas, Matthieu se souvient rapidement qu’il est au chômage, célibataire depuis 2 ans et allergique au lactose. Une cruelle désillusion pour celui qui avait déjà annoncé son nouveau départ à ses proches.

« On n’a pas vraiment été surpris, explique sa mère, il nous annonce qu’il prend un nouveau départ tous les 6 mois. » Après avoir annoncé tout plaquer pour devenir tour à tour pizzaïolo, tatoueur, tatoueur-pizzaïolo puis trader, Matthieu semble avoir épuisé la patience de ses parents. « Nous, on veut juste qu’il prenne un départ tout court et qu’il quitte la maison, j’ai besoin de sa chambre pour mettre le home cinéma », soupire son père, un brin désabusé.

Comme Matthieu, chaque année, des milliers d’hommes et de femmes font le choix de tout plaquer avant de se rendre compte qu’ils n’ont rien à laisser. C’est le cas d’Isabelle, qui a tenté de « repartir de zéro » en octobre dernier avant de se raviser. « Je me suis rendue compte qu’on ne pouvait pas plaquer un divorce, une myopie et un Air Fryer », explique la quadragénaire qui s’est tout de même accordé la fantaisie de se mettre au scrapbooking pour apporter un peu de folie dans son quotidien.

Après avoir accusé le coup, Matthieu a quant à lui décidé de lancer son podcast “Partir de rien pour arriver à rien », qui, il l’espère, pourra inspirer les nombreuses personnes dans son cas.

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