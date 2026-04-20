Un restaurateur justifie la hausse de ses prix de 34% en raison du blocage du détroit d’Ormuz

Au moment de l’addition, c’est la soupe à la grimace pour les clients de l’Ancre Gourmande. « 35 € pour une salade César, c’est vrai que c’est un peu excessif », admet timidement une cliente en saisissant le code de sa carte bleue devant le patron. Généreuse, elle laissera tout de même un pourboire dans la tirelire en forme de petit cochon posée sur le comptoir et surmontée d’un panneau « pour les vacances des enfants malades. »

Pour Gilbert, qui a ouvert son restaurant de bord de mer en 2013, cette hausse est parfaitement justifiée. « Notre salade vient tout droit du Pakistan, les croûtons sont préparés selon une recette traditionnelle et importés directement d’Iran et le poulet est élevé en plein air au Yémen : forcément, tous ces bons produits ont un prix », explique le patron qui tient à préserver son chiffre d’affaires, « dans le respect du client avant tout. »

Questionné sur la part de flan à 17 €, Gilbert a là aussi une explication. « Ce sont des flans que je fais venir d’une pâtisserie bretonne. J’ai malheureusement dû augmenter mes tarifs pour compenser le prix de l’essence », se lamente le restaurateur, qui avait déjà dû revoir ses prix à la hausse suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022, à la crise du Covid en 2020 et à la rénovation de sa salle de bains en 2018.

Soucieux de préserver le pouvoir d’achat de ses clients, Gilbert a décidé de proposer une carafe d’eau plate gratuite avec chaque plat du jour.

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