La progression spectaculaire du maire du Havre, crédité dans certains sondages de 26% d’opinions favorables, ne suscite pas l’engouement attendu dans l’Hexagone. Il s’agit pourtant d’un indicateur fort puisque cela signifie que plus d’un quart des votants ne le déteste pas. Compte tenu du score du candidat Emmanuel Macron au premier tour en 2022, on peut considérer qu’il s’agit là d’une large majorité. Plus de 0,3% des Français l’appelleraient même « Doudou Fifi » secrètement. Mais nos concitoyens ne semblent pas conscients du danger que représenterait sa non-élection en 2027. Selon les estimations les plus optimistes des experts, la fin du monde interviendrait moins de six mois après l’élection d’un autre candidat que lui.

Fin du monde 6 mois plus tard

Selon le physicien et prix Nobel David Gross, qui estimait récemment que la fin du monde devrait intervenir autour de 2061, « la non-élection d’Edouard Philippe précipiterait irrémédiablement l’arrivée de l’Apocalypse. » Toutefois, il n’est pas encore trop tard et il existe peut-être des solutions pour ne pas en arriver à cette extrémité. Il faudrait par exemple que l’Arcom punisse sévèrement tous les médias qui ne militent pas suffisamment pour le président du parti Horizons au prétexte qu’ils sortent de l’arc républicain ou qu’ils font indirectement l’apologie des extrêmes. Il faudrait également multiplier les sondages sur la candidature d’Edouard Philippe par cinq.

Ce n’est pas la première fois qu’une menace terrible pèse sur la France. On se souvient qu’en 2017, l’élection d’Emmanuel Macron avait permis d’éviter de justesse une invasion de criquets et une famine longue de dix ans.

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