L’Anses a publié ce matin les résultats d’une étude de risques menée sur 30 variétés de fruits et légumes consommés couramment, et ces résultats sont sans appel. Fraises, myrtilles, champignons, pomme de terre : tous affichent une teneur en cadmium plus élevée que les cigarettes industrielles. « Pour la santé des consommateurs, nous conseillons donc de remplacer les fruits et les légumes par 5 cigarettes par jour », confirme l’Anses.

Ces cinq cigarettes journalières doivent à terme se substituer aux fruits et légumes consommés habituellement. « On peut par exemple commencer la journée avec des morceaux de tabac saupoudrés sur une omelette, ou un smoothie banane/cendres froides », explique Judith Kremer, toxicologue au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Un repas équilibré, sain, et aussi vitaminé qu’avec des fruits cultivés sous serre, précise l’experte.

Les plus jeunes ne doivent pas être oubliés et des cigarettes peuvent leur être proposées dès le plus jeune âge, en ajoutant progressivement des petits morceaux de tabac dans leur yaourt par exemple, ou en leur donnant une cigarette à sucer pour se faire les dents. « Pourquoi pas remplacer par un cigarillo pour la diversification alimentaire, ajoute Judith Kremer, tant qu’on évite les pommes, tout va bien. »

L’Anses précise que pour les personnes allergiques au tabac, il est tout à fait possible de remplacer les cigarettes par des billes de plomb ou des piles LR06.

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