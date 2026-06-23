Guerre au Moyen-Orient – Emmanuel Macron s’engage à regarder les chaînes d’info pour voir ce qu’il se passe là-bas

Depuis plusieurs mois, le conflit entre Israël et les États-Unis d’un côté, et l’Iran et ses alliés de l’autre, secoue le Moyen-Orient et l’équilibre mondial. Mais côté français, aucune position concrète n’a été prise. Interrogé sur ce sujet, le ministre des Affaires étrangères s’est défendu. « On a eu vraiment beaucoup de boulot ces derniers temps, et en plus, à cause de la vague de chaleur, on a eu des horaires aménagés, donc c’est difficile de tout suivre. » . Alors que nous interrogions le ministre en face à face afin de savoir quel pays la France soutenait, il nous a répondu « qu’il ne captait plus » et qu’il « devait raccrocher », alors qu’il se tenait face à nous.

Face aux interrogations grandissantes des journalistes et des Français, le président Macron lui-même a pris la parole. « En effet, je sais qu’il se passe des choses en ce moment au Moyen-Orient, mais la situation est assez compliquée. C’est pourquoi je m’engage, lors des prochaines semaines, à regarder BFM au moins une heure par jour pour me tenir informé. » Dubitatifs, certains journalistes lui ont demandé s’il comptait également se rendre sur place. Le président n’a pas manqué de leur répondre. « Je ne me rendrai pas sur place car, d’après mes informations, il est fortement déconseillé de se rendre dans la région en ce moment. Vous le sauriez si vous étiez renseignés autant que moi. »

Emmanuel Macron accusé d’être déconnecté des problématiques actuelles

Au-delà du conflit au Moyen-Orient, le président français est accusé de ne pas se prononcer sur les sujets qui préoccupent les citoyens actuellement, que ce soit les actes de pédocriminalité ou le réchauffement climatique. En réponse à ces accusations, Emmanuel Macron s’est montré rassurant : « J’entends les Français, leurs attentes et leurs craintes. C’est pourquoi, en partenariat avec Mosimann, nous travaillons sur un nouveau remix de ma citation “For Sure”, qui sortira à la rentrée. »



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