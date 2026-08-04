Julie Tissot, 29 ans, a toujours eu un goût certain pour le dessin et la peinture, mais n’a jamais osé prendre des cours. Aujourd’hui, elle se décide enfin, et s’est inscrite à un atelier près de chez elle, dans le quartier des Beaux-Arts. Une décision ridicule, puisqu’elle va passer des heures à apprendre à dessiner des corps humains, des paysages, les ombres et les perspectives, alors que n’importe quelle IA peut le faire en une instruction. Une décision incompréhensible selon Benjamin Lavaud, expert en intelligence artificielle : « Ici, on frôle l’absurde. Passer autant de temps à gribouiller sur un carnet alors que Chat GPT ou Gemini fait ça en 10 secondes, c’est lunaire. Il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre, on croît rêver. »

Interrogée, Julie Tissot a fourni des réponses terriblement naïves qui posent même question quant à son état mental : « J’ai toujours aimé dessiner, et là c’était le bon moment pour reprendre une activité artistique. Je veux juste griffonner sur un carnet, dessiner ce que je vois, prendre le temps… ». Un temps précieux qu’elle pourrait consacrer à d’autres activités, comme son emploi ou des achats en magasin par exemple, pendant qu’une IA générerait une image beaucoup plus travaillée et détaillée, toute en couleurs, en un instant.

Mais cette anecdote est en réalité symptomatique : elle est le reflet d’une société de plus en plus égoïste, égocentrique, obnubilée par son plaisir personnel, prête à flâner, dessiner, laisser son esprit vagabonder, pendant que certains travaillent dur pour financer leurs excentricités.