Inquiet de se faire voler son job par une IA, il est finalement remplacé par Roger de la compta

Obnubilé par ChatGPT depuis qu’il entend dire partout que l’IA risque de causer la disparition de nombreux métiers, Sylvain, manager dans une startup, a passé son temps à s’informer sur internet du devenir de certaines professions, il a même consulté plusieurs voyants et perdu beaucoup d’énergie et d’argent à se renseigner sur son futur. Résultat : son travail et ses résultats s’en sont ressentis et son N+1 l’a remercié et remplacé par Roger de la compta. Le supérieur de Sylvain explique : « Syl ne foutait plus rien. Et Roger a de grosses capacités intellectuelles comme la faculté à répondre rapidement aux mails ou l’aptitude à publier du contenu Linkedin inspirant. »

Rebondir

Mais Sylvain nous confie qu’il se sent « prêt à rebondir ». Afin de trouver un nouveau métier, il a d’ailleurs confectionné une superbe lettre de motivation grâce à ChatGPT. Le lendemain de son licenciement, il a même reçu une réponse et une convocation à un entretien.

Selon nos informations, il s’agirait de remplacer un homme qui craignait plus que tout le plan de restructuration de son entreprise et qui a finalement été foutu dehors pour une simple agression.

