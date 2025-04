Le MEDEF limite la pause goûter à 7 minutes pour les salariés de moins de 8 ans

Le président du MEDEF se frotte les mains : « Les déclarations de la ministre de l’Éducation sont une aubaine pour l’emploi en France, mais il faudra évidemment adapter le Code du travail aux salariés les plus jeunes, afin de faire rimer enfance épanouie avec rentabilité. »

Ainsi, les employés de moins de 8 ans auront droit à une pause supplémentaire de 7 minutes pour manger leur goûter, entre 16h et 17h. « Nous avons mené plusieurs tests, et en calculant large, c’est le temps qu’il faut pour avaler une brioche et une compote pomme-banane. Il reste même 14 secondes pour aller aux toilettes si besoin », se félicite Patrick Martin.

Au-delà de 8 ans, en revanche, les salariés seront soumis aux mêmes règles que les autres. « On estime qu’à cet âge-là, on ne croit déjà plus au Père Noël, ni à la petite souris : on a compris que la vie n’est qu’un enchaînement de souffrances et d’amères désillusions. On peut donc accepter sans problème des journées de 8 heures entrecoupées d’une pause déjeuner pour avaler un sandwich triangle trop mou. »

Particulièrement sensible aux conditions de travail des plus petits, le MEDEF réfléchit également à l’instauration d’une prime pour les petits salariés qui n’auront pas fait pipi dans leur pantalon pendant un mois entier.