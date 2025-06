Selon une étude, il y a désormais plus de stand-uppeurs que de spectateurs de stand-up

Ils étaient plus de 8 millions à défiler dans les rues de Paris hier avec des slogans comme “Fais pas le radin, paie pour écouter mes vannes sur le train !”. Ces manifestants, ce sont des stand-uppeurs en colère car leurs salles ne se remplissent plus à cause de la hausse du nombre de pratiquants de la discipline. Parmi ces 150 000 nouveaux humoristes quotidiens, il y a Lenny : “Un collègue m’a demandé comment j’allais, et j’ai dit «comme un lundi» alors qu’on était mardi, c’est là que je me suis dit que je pouvais devenir stand-uppeur”.

Malheureusement, si beaucoup de gens pensent avoir un regard aiguisé sur la société qui mérite d’être partagé, il n’y en a pas autant qui sont intéressés par leur avis, ou leur problème d’égo : “Sur un plateau de 7 humoristes, il y en a 6 qui ont fait la blague sur «Tinder Surprise», le 7e a juste insulté les gens dans la salle. En plus ils disent que c’est entrée gratuite si on prend une consommation, mais le verre d’eau est à 25 euros ! Franchement, je n’y retournerai pas” déclare un spectateur déçu.

De plus, la hausse du nombre d’humoristes a également d’autres conséquences, comme nous l’a expliqué le PDG d’une marque de matériel audio : “Les pieds de micro ne sont pas faits pour supporter les coudes de centaines de personnes chaque jour, c’est pas tenable, ils pètent tous au bout de 3 semaines !”.

Malgré tout, le gouvernement ne veut pas laisser ces millions de stand-uppeurs errer dans des caves, ou lancer des nouveaux podcasts : “Pour aider les humoristes, les personnes au RSA devront aller voir au moins 15 heures de stand-up par mois, sous peine de perdre leurs allocations. Ça peut sembler cruel, mais ils doivent aussi participer à l’effort national.” a déclaré la ministre de la Culture. Une autre mesure va être mise en place par le ministère du travail, qui proposera des formations politiques gratuites aux humoristes qui acceptent de se reconvertir : “On parle de gens qui font des blagues lourdes, qui aiment qu’on les regarde, qui sont fainéants et qui n’ont pas vraiment de talents… Ils ont tout ce qu’il faut pour être députés !”.