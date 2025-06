Sa vie bascule après avoir accroché un tableau “Live, Laugh, Love” dans son salon

“À la base, je cherchais juste un cadre à accrocher aux murs de mon salon », explique cette quadragénaire originaire de Besançon. « J’ai longtemps hésité avec un poster de Londres en noir et blanc et une photo d’Audrey Hepburn, puis j’ai fini par acheter ce tableau “Live Laugh Love”.

Une décoration en imitation bois et ornée d’étoiles pour un rendu à la fois chic et raffiné, particulièrement adapté à des toilettes ou à un salon. Mais pour cette maman célibataire qui se décrit comme “entière, un peu fofolle et attachiante”, c’est une révélation. “Ce tableau, c’est tellement moi. J’adore vivre et rire, mais surtout j’adore l’amour”.

Bouleversée par la profondeur de cette citation, elle décide de se la faire tatouer sur l’avant-bras, entre l’hirondelle qui orne son poignet et la brassée de pivoines qui s’épanouit sur son épaule. Et elle ne compte pas s’arrêter là : “Je viens d’acheter un poster “Mas amor por favor” avec Frida Khalo, je crois que ça veut dire “plus de moutarde s’il vous plaît”, et je trouve ça très inspirant”.

Forte de cette expérience réussie en design, Élodie a démissionné pour se reconvertir en tant que décoratrice d’intérieur et espère bien apporter sa touche originale et décalée à de nombreux foyers.

Photo : Crédits :Lijana Tagmann / 500px