Carpentras – Le maire accroche par erreur le portrait de Philippe Pétain à la place de celui d’Emmanuel Macron

Ce mardi matin, une habitante de Carpentras venue renouveler sa carte d’identité à la mairie a eu la surprise de découvrir le portrait du Maréchal en lieu et place de la photo officielle du président de la République. « Au début je n’ai pas fait attention, puis j’ai réalisé qu’Emmanuel Macron avait quand même pris un sacré coup de vieux pendant ses neuf années de mandat », commente la jeune femme.

Aussitôt signalée, l’erreur a provoqué un véritable tollé auprès d’une partie des habitants. « On n’a rien dit quand le maire a fait un salut romain après avoir inauguré l’école Pierre Bousquet la semaine dernière, mais là ça commence à faire beaucoup », s’inquiète un habitant qui affirme avoir voté RN aux dernières municipales “pour apporter un peu de renouveau à la ville”.

Sommé de se justifier par l’opposition, le maire Hervé de Lépinau a dénoncé une terrible bévue commise par son architecte d’intérieur, qui a accroché le portrait du Maréchal dans la salle des mariages de la mairie au lieu de l’accrocher au-dessus de la cheminée de sa résidence familiale. Dans une volonté d’apaisement, le maire a tenu à rappeler son attachement aux valeurs républicaines en redéployant le drapeau français sur le fronton de la mairie, aux côtés de la bannière du Troisième Reich.

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