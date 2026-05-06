Une sphère de verre, une réplique de Big Ben et 18 litres d’eau sale, voici ce que Jérémy P., 33 ans, a rapporté de son voyage en Angleterre. « C’est magnifique n’est-ce pas ? », exulte-t-il en regardant des centaines de grosses gouttes noires s’abattre sur les toits en tôle des habitations miniatures. « À chaque fois que je secoue ce globe acheté 18£ sur Regent Street, c’est comme si je revivais mes quinze jours en Angleterre », poursuit-il émerveillé en continuant de fixer la gadoue s’amonceler en bas des blocs.

Il faut dire qu’à chacun de ses séjours à l’étranger, Jérémy a pris pour habitude de toujours rapporter un petit souvenir chez lui. De son voyage à Téhéran, un bâton d’uranium en magnet pour son frigo, de son voyage en Chine, un T-Shirt « I Love Beijing » dédicacé par son créateur : Jia Hao, 7 ans et demi, et de son voyage à Venise, Ernesto, un gondolier, directement posé sur une étagère entre un porte-clés « La Bourboule » et une casquette « Mont-de-Marsan ». « On ne fait pas plus typique », explique Jérémy tout sourire en nous montrant son Taj Mahal miniature tagué « Made in Taiwan ».

Un séjour inoubliable que Jérémy est bien décidé à réitérer, ne serait-ce que pour rapporter d’Angleterre un autre beau souvenir : le guide culinaire « 100 adresses anglaises incontournables où ne pas manger anglais ».

Crédits photo : Olga Vovalski via Pexels, Rémy Parasquive.