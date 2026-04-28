Pour gagner en popularité, François Hollande officialise sa relation avec la mère de la princesse Maria-Carolina de Bourbon

Stratégie pour s’attirer les faveurs des électeurs ou vrai coup de foudre ? L’ancien Président de la République François Hollande a surpris la France entière en apparaissant main dans la main avec la mère de la princesse Maria-Carolina de Bourbon à la une de Gala. Une surprise d’autant plus grande pour Julie Gayet, la femme de François Hollande, qui n’avait pas été informée de leur séparation.

Invité au journal télévisé de France 2, le politicien a confirmé les rumeurs au micro de Léa Salamé, avant de rassurer les téléspectateurs : “Derrière son titre de duchesse, Camilla a su rester une femme simple et proche du peuple”, évoquant la passion de sa douce pour la seconde main, notamment pour l’achat d’or et d’oeuvres d’art.

Jordan Bardella a refusé à tout commentaire au sujet de son futur beau-père, évoquant une mise en scène lamentable pour grignoter quelques points dans les sondages, rappelant que ça n’avait “rien à voir avec ma relation avec Maria-Sofia… Marie-Luisa ? La fille à qui j’ai prêté mon pull pour faire les photos de Paris Match, une blonde”.

Du côté des instituts de sondage, l’annonce a provoqué une hausse de 0,5 % des intentions de vote en faveur de François Hollande, doublant ainsi son score potentiel.

Photo : Getty Images