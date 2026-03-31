Le couple qui avait décidé de vivre d’amour et d’eau fraîche retrouvé mort de faim au bout de 8 jours

Au vu de l’actualité lourde et pesante de ce début d’année 2026, Julie et Axel avaient décidé de se recentrer sur l’essentiel. “ils en avaient marre de la société de consommation et de la pression du boulot explique un voisin encore sous le choc. Au début, ils étaient heureux dans leur petit studio de 18 m². “Nous passions les voir de temps en temps, ils faisaient l’amour vingt fois par jour en buvant uniquement de l’eau”, raconte une amie du couple. “Franchement c’était beau ils avaient l’air de tenir.” Ajoute un autre

Mais au fil des jours, le rythme a commencé à baisser. Au cinquième jour, les ébats seraient tombés à seulement douze par jour. Au sixième, un voisin a commencé à entendre Axel murmurer des phrases inquiétantes comme : “Et si on léchait un cube Maggi juste pour le goût ?” Le septième jour, la faim pris le dessus et le jeune couple ne se parlaient plus et semblaient même ne plus pouvoir se supporter.

Alertés par un silence inhabituel provenant de l’appartement, les voisins ont finalement prévenu les secours. À leur arrivée, les pompiers ont retrouvé le couple allongé sur le canapé, très affaibli, entouré de plusieurs bouteilles d’eau et d’un livre intitulé “Le pouvoir infini de l’amour”, ouvert à la page 3. Cette triste expérience nous rappelle celle de ce couple décédé après avoir sauté du Viaduc de Millau en criant « L’amour donne des ailes ».