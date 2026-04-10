Fact-checking – Que reste-t-il de nos amours ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, dans la maison qui frissonne, alors que nous repensons aux jours lointains, tout porte à croire qu’il ne reste en réalité pas grand-chose de nos amours si ce n’est une photo, vieille photo, de notre jeunesse. Quant aux billets doux, aux mois d’avril, aux rendez-vous, peu de choses subsisteraient, si ce n’est un souvenir qui nous poursuit sans cesse.

Toujours selon nos sources, il ne resterait hélas que peu trace des bonheurs fanés, des cheveux au vent, des baisers volés, des rêves mouvants mais croyons savoir qu’il demeure de tout cela un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage le cher visage de notre passé.

En revanche, et malgré une enquête poussée et des recherches approfondies, nous ne sommes toujours pas en mesure de dire pourquoi se sont envolés les mots tendres qu’on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, et les fleurs qu’on retrouve dans un livre dont le parfum nous enivre.

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