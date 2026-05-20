Société
Disneyland Paris – Dingo euthanasié après avoir mordu un visiteur
Drame sans précédent au pays de la souris aux grandes oreilles : après avoir violemment mordu un enfant à la jugulaire, Dingo (alias Goofy) devrait être finalement euthanasié dans l’une des cliniques du parc.
Il est 11h40 à Adventureland lorsque Corentin, 6 ans, aperçoit Dingo en train de prendre des photos avec un groupe d’enfants. Surexcité à l’idée de rencontrer son idole, le petit garçon se précipite alors vers le célèbre toutou au chapeau en quinconce en hurlant « DINGOOOO !!! ». Effrayé par la réaction du jeune fan, ce dernier se jette alors aussitôt sur lui, babines saillantes, avant de le mordre à la jugulaire et de le traîner sur près de 200 mètres. « C’était une vraie boucherie », nous confie Gaston, l’un des personnages du parc. « On a retrouvé un bras devant le Passage Enchanté, une jambe devant le Café de la Brousse, et le reste du corps disséminé un peu partout entre le Pays des Contes de fées et l’attraction Ratatouille », raconte-t-il, avant de vomir six œufs crus dans un buisson.
Après une course-poursuite de plus de quinze minutes pour rattraper le coquin cabot, ce sont finalement deux agents de sécurité du parc, respectivement déguisés en Zeus et Buzz l’Éclair, qui finissent par stopper la course du joyeux bipède en le tazant d’un coup sec. Rapidement placé dans une cage du chenil « Chez Blanche-Neige » (Frontierland), les heures du célèbre personnage de Disney sont désormais comptées puisque d’après un communiqué officiel du parc, ce dernier sera « euthanasié à l’aube par une équipe de vétérinaires qui lui feront visionner en boucle le film “La Ferme se rebelle”. »
Une annonce qui a provoqué une véritable levée de boucliers sur les réseaux de la part des fans du célèbre studio d’animation. « Dingo est certes un peu pataud, un peu lourdaud, mais il a un grand cœur. Si vous voulez tuer un personnage qui a fait du mal à des millions de familles, tuez plutôt Elsa de la Reine des Neiges », commente LeGrosCôme sur le réseau social Facebook. Même son de cloche de la part de MimieCiguë sur X (anciennement Twitter) : « Je connais très très bien Dingo et à l’intérieur il a un intermittent du spectacle gros comme ça ! »
Certains employés du parc ont eux aussi souhaité s’opposer à cette décision jugée trop sévère, à l’image de Caroline, aka Dory qui explique : «C’est terrible ce qui s’est passé mais si vous voulez mon avis je trouve que c’est terrible ce qui s’est passé mais si vous voulez mon avis je trouve que c’est terrible ce qui s’est passé mais si vous voulez mon avis je trouve que c’est terrible ce qui s’est passé mais si vous voulez mon avis je trouve que c’est terrible ce qui s’est passé mais si vous voulez mon avis je trouve qu’il a ce qu’il mérite ! »
Rappelons que ce n’est pas la première fois que le célèbre parc d’attractions francilien doit se débarrasser d’un de ses personnages puisqu’en 2006, c’est Donald et l’ensemble des personnages à plumes du parc qui avaient dû être abattus après avoir étés testés positifs à la grippe H5N1.
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Photo Getty Images
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