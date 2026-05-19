Inflation : “le Diable s’habille en Prada” finalement renommé “le Diable s’habille en Célio”

Selon nos sources, il s’agit d’une décision conjointe des studios, du producteur et du réalisateur. “On ne voulait pas d’un titre obscène, d’autant que la moitié des spectateurs n’ont déjà pas les moyens de s’offrir la place à 17€50 chez Pathé.” explique l’attaché de presse du film. “On a même songé à remplacer Meryl Streep par Inès Reg sur l’affiche, histoire que les gens puissent davantage s’identifier.”

Côté spectateurs, les réactions sont jusqu’ici positives, même si certains regrettent que ce nouveau titre ne change rien au contenu du film. “C’est sympa mais c’est surtout du marketing” témoigne Élise, une spectatrice en sortant de la salle. “L’action se passe toujours à New-York et dans le luxe. Alors que ça aurait pu être à Niort, dans l’industrie de la fast fashion par exemple”.

Simple coup de com ou non, la stratégie s’avère payante puisque le film a déjà attiré 870 000 spectateurs en 5 jours. À tel point que les producteurs n’excluent pas une nouvelle suite intitulée “Le Diable s’habille en Désigual.”

Photo : Pixels